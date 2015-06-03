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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين و4 كيلو بانجو بحوزة عاطل بالمنيا

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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين و4 كيلو بانجو بحوزة عاطل بالمنيا ضبط 13 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين و4 كيلو بانجو بحوزة عاطل بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا اليوم، حملة أمنية مكبرة لضبط السلاح غير المرخص والخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، عبارة عن بندقية إسرائيلى و2 بندقية آلية، و3 مسدسات و2 بندقية خرطوش و5 فِرَد محلية، بالإضافة إلى 16 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "نصر الدين.ص" 23 سنة عاطل من أبوقرقاص، وبحوزته مسدس حلوان 9 مم يحمل رقم 941766 و6 طلقات نارية ضمن الأسلحة المستولى عليها من عهدة مركز شرطة أبوقرقاص، أثناء أحداث الشغب فى أحداث أغسطس 2013.

كما تمكنت الحملة من ضبط "سلامة. م"31 سنة من مركز بنى مزار، وبحوزته 2 لفافة كبيرة تحوى نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرامات بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط "أحمد.ك" 26 سنة من بنى مزار، وبحوزته 750 قرصا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، وجار تحرير المحضر.
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