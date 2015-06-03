مباحث الضرائب تضبط 376 قضية تهرب بـ 5 مليارات جنيه خلال شهر

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية حملات أمنية على مدار شهر، لمكافحة جرائم التهرب الضريبى.

ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط (376) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (4,693,122,503 مليار جنيه).

وتم ضبط (214) قضية تهرب فى مجال الضرائب على المهن الحرة، حيث قدرت قيمة التهرب الضريبى المستحقة عليهم بمبلغ (363,294,355 مليون جنيه).

وفى مجال التهرب الجمركى، تم ضبط (55) قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة، كما تم ضبط (184) سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات، وتخطت قيمة الأموال 5 مليارات جنيه فى جميع القضايا.