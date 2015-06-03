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أمن قنا يبحث عن مرتكبى واقعة ذبح سيدة وطفلتها وإشعال النيران بمنزلهما

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أمن قنا يبحث عن مرتكبى واقعة ذبح سيدة وطفلتها وإشعال النيران بمنزلهما أمن قنا يبحث عن مرتكبى واقعة ذبح سيدة وطفلتها وإشعال النيران بمنزلهما
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها، للتوصل إلى مرتكبى واقعة ذبح ربة منزل وطفلتها وإشعال النيران فى المنزل صباح اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارا بنشوب النيران فى منزل بشارع ميناء النهرى بوسط مدينة قنا توجهت سيارات الدفاع المدنى والحريق بإشراف الدكتور خالد يوسف رئيس مرفق الإسعاف وتمكنت من إخماد الحريق وكشفت وجود جثتين لسيدة وطفلة، وبهما آثار لطعنات بالرقبة وأفادت التحريات المبدئية بأن الجثتين لربة منزل تدعى "زينب.ع" 37 سنة وطفلتها "حفصة.ح" 4 سنوات، فيما نجا طفلها "حمزة" 7 سنوات من الموت عقب هروبه لشرفة المنزل بعد اشتعال النيران بالشقة على يد مرتكب الواقعة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من أبناء زوج المجنى عليها الذى تبين أنه يعمل بالخارج ووالدتها وهى الزوجة الأولى لزوج المجنى عليها، وذلك للتحقيق معهم حول الواقعة.

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مصر 365