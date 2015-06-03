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مزارع يقتل نجله رميا بالرصاص لسوء سلوكه فى دار السلام بسوهاج

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مزارع يقتل نجله رميا بالرصاص لسوء سلوكه فى دار السلام بسوهاج مزارع يقتل نجله رميا بالرصاص لسوء سلوكه فى دار السلام بسوهاج
لقى شاب فى بداية العقد الثانى من العمر منذ قليل مصرعه بمركز دار السلام فى سوهاج، عقب قيام والده بإطلاق النار عليه، وذلك لسوء سلوكه وكثرة الشجار معه ومع أقاربه.

ترجع الواقعة عقب سماع أهالى قرية النغاميش بدائرة مركز شرطة السلام دوى إطلاق أعيرة نارية بأحد المنازل، وباستطلاع الأمر عثر على "حازم م ع" 25 عاما عامل جثة مسجاة على الأرض وغارقة فى الدماء .

كما أشار الأهالى بالقرية، أن والده "م ع" 65 عاما مزارع هو مرتكب الواقعة، وذلك بسبب كثرة قيام المجنى عليه بالتشاجر معه والتعدى علية ولسوء سلوكه.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالدفع بضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام برئاسة الرائد مصطفى التهامى وبإشراف العميد أحمد الراوى لمكان الحادث للمعاينة وعمل التحريات اللازمة، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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مصر 365