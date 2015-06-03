بالصور: البساطة سمة غرف نوم المشاهير

تكتسي منازل المشاهير بحلل فخمة وأنيقة، إذ تضمّ وسائل الراحة والرفاهية كافة، إلا أنّها تبعد كل البعد عن التكلّف، فتبدو بسيطةً في ديكورها، في جو يغلّفه الهدوء.

"سيدتي نت" يدخل غرف نوم المشاهير الرئيسة، ويعود لك بالصور الآتية:

1. سيلينا غوميز Selena Gomez

في منزلها، الذي يقع في مدينة "تارزانا" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكيّة، تبتعد غرفة نوم Selena Gomez الرئيسة عن التكلّف، فيقتصر الأثاث فيها على عدد ضئيل من المفروشات، ومن بينها السرير المزدوج المبطن بــ"الشامواه" البيج. يتموضع الأخير مباشرةً قبالة النافذة، لتنعم المالكة بإطلالة على الحديقة، وهي مستلقية على فراشها الأبيض.

تضمّ هذه الغرفة أيضاً مقعداً مبطناً بالقماش البيج، حيث تسترخي عليه النجمة كل صباح وترتشف فنجان القهوة!

2. جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

تنفتح غرفة نوم Jennifer Lopez الرئيسة في منزلها الواقع في "مانهاتن"، على واحدة من الشرفات الأربعة. وتمتاز بطابعها المعاصر، بدون أن تتخلّى عن الدفء، علماً أن سريراً محاطاً بأعمدة أربعة يحتلّها.

3. سيندي كروفورد Cindy Crawford

في منزلها القابع في مدينة "ماليبو" بمقاطعة "لوس أنجلوس"، يغطّي خشب السنديان الفاتح جدران وأرضية غرفة نوم

Cindy Crawford الرئيسة، التي تحضن سريراً مزدوجاً يتموضع قبالة النافذة الزجاجية.

4. تشارليز ثيرون Charlize Theron

مع جدران مطليّة بالأبيض، وسرير مزوّد بظهر من القماش، تبدو غرفة نوم Charlize Theron الرئيسة في منزلها الواقع في مدينة "ماليبو، عاديةً في تصميمها. هناك، تتخذ رأسيّة السرير مساحةً ضمن مكتبة من الخشب الأبيض. تضمّ الأخيرة عدداً من الرفوف.

بدوره، يدخل اللون الأسود المكان، من خلال مقعد وثير، و"أباجور" طويل، ووحدات الإضاءة، التي تسلّط ضوءاً مباشراً فوق السرير، بهدف مساعدة المالكة في قراءة الكتب المفضّلة لديها، قبل الخلود إلى النوم.

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