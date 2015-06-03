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المسكنات مسئولة عن جرائم قتل!

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المسكنات مسئولة عن جرائم قتل! المسكنات مسئولة عن جرائم قتل!
فى الوقت الذى توالت فيه الأبحاث الطبية المحذرة من إمكانية وجود صلة بين مضادات الاكتئاب والقتل، أظهرت دراسة طبية أوروبية حديثة أن المسكنات وليس مضادات الاكتئاب قد تكون مسئولة على جرائم القتل.

فقد توصل فريق من الباحثين الأوروبيين إلى أدلة قوية لتأثير بعض المسكنات مثل "أوكسيكوتين"، "فيكودين"، وحتى عقاقير الصداع النصفى، يمكن أن تزيد من احتمالات الإقدام على جرائم القتل، وينطبق نفس الشىء على المهدئات خاصة التى تنتمى إلى فئة "البنزوديازيبينات"، والتى تشمل عقاقير مثل "فاليوم"، "زاناكس"، و"الأتيفان".

وأكد الخبراء فى معرض النتائج التى التوصل إليها والمنشورة فى العدد الحالى من مجلة "الطب النفسى"، أن المهدئات والمسكنات قد تدفع البعض بالتأكيد إلى ارتكاب جرائم قتل، إلا أنه ينبغى أن نقدم بعض الطمأنينة فيما يتعلق باستخدام مضادات الاكتئاب.
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