قرقاش: المجلس الوطني صوت المواطن وطموحه

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، أن المجلس الوطني الاتحادي يعبر عن صوت المواطن وطموحه.

وقال في تدوين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن المجلس الوطني الاتحادي ساهم ومنذ تأسيسه في دعم مسيرة التنمية المباركة بالإمارات، معبراً عن صوت المواطن وطموحه.

وأضاف معاليه «جهود وتوصيات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ساهمت في سن القوانين والتشريعات وأثرت إيجاباً على البرامج التنموية في الدولة».

وزاد معاليه «اليوم ونحن على أبواب انتخاباتنا الثالثة ندرك أن برنامج التمكين نحو المشاركة السياسية يحظى بدعم واسع ورغبة حريصة على التطوير المتدرج».

وأشار إلى أن الإمارات «حققت نجاحات باهرة ومضمون التنمية طال المواطن إيجاباً»، مشدداً على أننا «لا بد أن نكون حريصين في خطواتنا بحيث تعزز استقرار التجربة الاتحادية وتضيف لها».