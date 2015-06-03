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شرطة أبوظبي تضيف أغلى سيارة في العالم لإسطولها «دبليو-موتورز لايكان»

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بحثاً عن التميز والانفراد في التقنية الحديثة والسياحة، قامت شرطة أبوظبي بإضافة عضو جديد مميز لإسطول شرطتها. سيارة صنع منها 7 نسخ فقط في جميع أنحاء العالم، وأول سيارة عربية من مصمم لبناني وهي سيارة دبليو-موتورز لايكان “Lykan”، واحدة من أغلى وأقوى السيارات في العالم.

وأعلنت شرطة أبوظبي بشكل رسمي انضمام لايكان الى اسطول سياراتها، لتكون أغلى سيارة شرطة في الاسطول، حيث يبلغ سعرها أكثر من “3.4 مليون دولار”، وما تميزت به السيارة هو الانفراد بقوتها وتصميمها الخاص مع أنوار أمامية مرصعة بالألماس الملون.

أما محركها فهو بمحرك من 6 أسطوانات بسعة 3.7 لتر توربيني مزدوج ينتج قوة هائلة تبلغ 750 حصان و 1000 نيوتن متر من عزم الدوران.

 

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