بالصور.. ركود فى محلات بيع الفوانيس بالغربية.. والتجار يشكون غلاء الأسعار

رصد "اليوم السابع" حالة الركود التى أصابت محلات بيع فوانيس رمضان بمدينة طنطا، بعد أن كانت قبلة جميع المراكز والقرى لشراء الفانوس من جوار مسجد السيد البدوى، وزيارة الضريح قبيل قدوم شهر رمضان الكريم.

من سوق الخان وشارع الأثرية ودرب الأثر وهى الأسواق الأثرية بجوار أسوار مسجد السيد البدوى، سادت حالة تامة من الركود فى عمليات البيع والشراء خاصة فى فوانيس رمضان التى كانت تشهد رواجا مذهلا فى هذه الأيام من كل عام.

وقال أحمد عبد الله صاحب أحد محلات تصنيع وبيع الفوانيس بشارع حلقة القطن: "إن القوة الشرائية انخفضت بشدة، وأن البيع لم يتجاوز ثلث ما كان يتم فى الماضى، مشيرا إلى أن الشغل الصينى غطى على المحلى، "ورغم ذلك مفيش لا بيع ولا شراء كنت أبيع بالجملة فقط أيام ما كان فى شغل وحركة وفلوس حاليا اضطربت أبيع قطاعى ودخلت الصينى المحل بتاعى " لكن غلاء الأسعار أدى لوقف الحال".

وأضاف حامد عبد ربه أحد أصحاب محلات الفوانيس لم نستورد فوانيس جديدة هذا العام والشغل بايت من السنة اللى فاتت فى المخازن، وما زال الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء.

وأضاف "أن أهم أشكال فوانيس رمضان لهذا العام "المفتش كرومبو" وجهاز التليفزيون،‏ وآلة الجيتار والحيوانات المختلفة وما زال الفانوس الصاج المزين بالزجاج الألوان أبو شمعة موجود بكثافة فى محلات درب الأثر بمدينة طنطا من الإنتاج المحلى".



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محلات بيع الفوانيس بطنطا



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فوانيس رمضان عروض بلا طلب



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فوانيس محلية الصنع فى طنطا



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عربة الفول من التراث المصرى الحاضر



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محاولات لجذب المواطنين من خلال عروض مميزة



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فوانيس رمضان كثيرة والبيع قليل



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كساد فى عمليات البيع والشراء



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روحانيات رمضان بدأت دون حركة بيع