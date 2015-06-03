تقرير.. صلاح طلب العودة لتشيلسي و3 أندية كبرى ترغب في ضمه

أفاد تقرير صحفي إيطالي نشره موقع (كالتشيو ميركاتو) المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين بالكرة الإيطالية بأن النجم المصري محمد صلاح طلب رسميا من نادي فيورنتينا العودة لفريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وأكد التقرير أن الصراع على ضم الجناح المصري الصيف المقبل سيشتد للغاية بسبب رغبة فيورنتينا في الإبقاء عليه ورغبة أندية أخرى في الظفر بخدماته هي، إنتر ميلان الإيطالي، أتليتكو مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني.

وأشار التقرير إلى أن صلاح طلب من مدربه فينشينزو مونتيلا أن يسمح له بالرحيل. وأكد أن السبب هو أن صلاح لديه شكوك تخص قدرة الفيولا على المنافسة في أعلى المستويات الموسم المقبل، ولأن الأندية التي ترغب في ضمه ستتيح له فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وألمح التقرير إلى أن طموح صلاح في اللعب بأعلى المستويات، بالأخص دوري الأبطال، ازداد بعدما قدمه مع فيورنتينا منذ يناير الماضي. 9 أهداف سجلها في 25 مباراة لعبها بالقميص البنفسجي، رفعت سقف طموحاته كثيرا.

وأكد التقرير أن نادي فولفسبورج، وصيف بايرن ميونيخ بالدوري وبطل كأس ألمانيا، يضع عينه على صلاح كأولوية قصوى من أجل تعويض الرحيل المنتظر لنجمه البلجيكي كيفن دي بروين. كما أن لاعب أتليتكو مدريد السابق والمدير الرياضي للنادي حاليا خوزيه لويس كامينيرو تحدث مع وكيل صلاح بشأن انتدابه للروخيبلانكوس، أصحاب المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد.