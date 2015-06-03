عشان الصحة تبقى حديد.. اغلى لبسك وأكويه

الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض التناسلية والجلدية، أكد على أن غلى الملابس طريقة قديمة لتنظيف الملابس ولكنها بالفعل تقضى على كم هائل من البكتيريا المتكونة فيه، خاصة الملابس الداخلية، والتى تحتوى على كم من الفطريات والبكتيريا هائل بسبب إفرازات الجهاز التناسلى للرجل والمرأة.
وتابع سعد مؤكدا على أهمية غلى بعض الملابس التى من الممكن أن تتراكم فيها الفطريات، والبكتيريا، كالجوارب والملابس الداخلية، ويمكن استبدال الغلى اليدوى بغسيل الملابس مرة بدون مساحيق تنظيف فى الغسالة بمياه دافئة، وبعدها يتخذ الغسيل دورة تنظيفه العادية بإضافة المسحوق.
وأكد أخصائى الجلدية والتناسلية على أن الحرارة سبب فى الحد من تكاثر البكتيريا والفطريات، لذا فكى وغلى الملابس، من أهم النشاطات الصحية التى تقى على سبل العدوى من خلالها، لأن عرق الجسم أحد أسباب نمو البكتيريا وتكاثرها، ولذا ينصح بكى الملابس فور غسلها وتجفيفها، للحصول على أعلى مستوى من قتل للبكتيريا.