عشان الصحة تبقى حديد.. اغلى لبسك وأكويه

الحرارة أحد أقوى الأسلحة التى تقاوم تكون البكتيريا والفطريات المسئولة عن انتقال العدوى، والغلى والكى، من النشاطات القديمة التى كانت تقوم بها ربة المنزل، كطريقة لتنظيف الملابس، وتخليصها من العدوى والجراثيم، وعلى الرغم من انتشار الغسالات الأوتوماتيك، ألا أنها تظل الطريقة المثلى التى ينصح بها الأطباء لتنظيف أمثل للملابس، التى تحوى يوميا ملايين البكتيريا والجراثيم والتى تزيد بالعرق.

الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض التناسلية والجلدية، أكد على أن غلى الملابس طريقة قديمة لتنظيف الملابس ولكنها بالفعل تقضى على كم هائل من البكتيريا المتكونة فيه، خاصة الملابس الداخلية، والتى تحتوى على كم من الفطريات والبكتيريا هائل بسبب إفرازات الجهاز التناسلى للرجل والمرأة.

وتابع سعد مؤكدا على أهمية غلى بعض الملابس التى من الممكن أن تتراكم فيها الفطريات، والبكتيريا، كالجوارب والملابس الداخلية، ويمكن استبدال الغلى اليدوى بغسيل الملابس مرة بدون مساحيق تنظيف فى الغسالة بمياه دافئة، وبعدها يتخذ الغسيل دورة تنظيفه العادية بإضافة المسحوق.

وأكد أخصائى الجلدية والتناسلية على أن الحرارة سبب فى الحد من تكاثر البكتيريا والفطريات، لذا فكى وغلى الملابس، من أهم النشاطات الصحية التى تقى على سبل العدوى من خلالها، لأن عرق الجسم أحد أسباب نمو البكتيريا وتكاثرها، ولذا ينصح بكى الملابس فور غسلها وتجفيفها، للحصول على أعلى مستوى من قتل للبكتيريا.