الحكومة تبدأ تطبيق الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة لـ 4 ملايين فلاح

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعات مكثفة لتطبيق مشروعات ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها والحد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة.

كان الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف رؤساء القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بالعمل فى تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء الوزارة، من إعداد الاستمارات المخصصة لإجراء الحصر الحيازى، والذى لم يتم إجراؤه من عام 2006، لإصدار بطاقة "الحيازة" ليستفيد منها المزارعون.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية التى لم يتم إجراؤه من عام 2006، لإصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية يستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين مزارع تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونى، التى تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية".

وأضاف المصدر، أن وزارة الزراعة بدأت اجتماعات مكثفة مع وزارات التخطيط والاتصالات لوضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد، تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكل المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.

وتابع: "منظومة البطاقة الإلكترونية،تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق"،مشير إلى أن الحيازة الالكترونية لن تكتفى بالمالك لكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة.

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