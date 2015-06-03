بدء تطبيق 19 مخالفة على الاستخدام الخاطئ للمواقف في العين

بدأت إدارة مواقف في مدينة العين، اعتباراً من صباح أمس تولي مهام فرض المخالفات على الاستخدام الخاطئ للمواقف في قطاعات وسط المدينة، وذلك بالاتفاق مع إدارة المرور بعد أن تمت دراسة تطبيق النظام الذي يتضمن 19 مخالفة من أصل 24 مخالفة، تتراوح قيمتها بين 200 درهم بحدها الأدنى، وتصل إلى 1000 درهم مع قطر المركبة المخالفة فوراً.

وكانت الإدارة قامت منذ فترة بإجراء اتصالات ودراسات مع إدارة مرور العين، بهدف تنظيم انسيابية استخدام المواقف في القطاعات من 1-15، وهي قطاعات وسط المدينة والسوق المركزي وتشمل شارع زايد بن سلطان وتقاطع دوار الساعة إضافة لموقف الحافلات الرئيس حتى بداية منطقة الصاروج ومركز اللولو، وتقاطع شارع خليقة مع شارع العين وحتى صراف الإمارات على طول جانبي الطريق، ومنطقة عود التوبة ومنطقة النيادات على دوار شارع الهيلتون، حيث الكثافة المرورية، وذلك بعد أن تم تأجيل تطبيق تحصيل الرسوم على إشغالات المواقف إلى إشعار آخر لاستكمال الدراسات والجدوى من تطبيق النظام.

توصيف المخالفات

أما المخالفات التي تم اعتمادها فهي: إشغال موقفين 300 درهم، إيقاف المركبة في السكك والممرات وعلى الأرصفة المؤدية للمواقف وعرقلة انسيابية الدخول إلى المواقف والخروج منها، 300 درهم، الوقوف خلف أو أمام المركبات في المواقف العامة وإعاقة حركتها 500 درهم وقطر المركبة فوراً، الوقوف على ممر المشاة في المواقف العامة 500 درهم مع قطر المركبة فوراً، الوقوف على الرصيف 200 درهم وقطر المركبة فوراً، الوقوف على الخطوط الصفراء 200 درهم مع قطر المركبة فوراً.

الصعود على الرصيف للوقوف في الساحات الرملية، 200 درهم، الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة 1000 درهم وقطر المركبة، الوقوف أمام فوهات الحريق والدفاع المدني 1000 درهم وقطر المركبة فوراً، الوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف 1000 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة العامة، 1000 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للمصارف، 1000 درهم وقطر المركبة فوراً.

إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للدوائر الحكومية والسياسية والقنصلية والمنظمات 1000 درهم وقطر المركبة فوراً، الوقوف في أماكن حاويات النفايات 500 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبات في مواقف التحميل والتنزيل 500 درهم وقطر المركبة فوراً، الوقوف في أماكن غير مصرح بها 500 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبة في المواقف المخصصة للفنادق 500 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لمواقع الإنشاءات 500 درهم وقطر المركبة فوراً، إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لأئمة المساجد 500 درهم وقطر المركبة فوراً.

صبغ الأرصفة

انتهت إدارة مواقف العين منذ أشهر، من صبغ الأرصفة والمواقف المحددة، وتحديد المخالفات، إضافة إلى قيامها بحملة توعية وإرشاد استمرت عدة أشهر، قبل الإعلان عن تطبيق المخالفات على الاستخدام الخاطئ للمواقف والتي تم تحديها 19 مخالفة، فيما تم تأجيل تطبيق خمس مخالفات خاصة برسوم المواقف، وقد بدأ موظفو مواقف الحضور اليومي منذ الصباح وعلى مدار الساعة في المناطق المحددة.