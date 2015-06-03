ترقية «عناية» للمواطنين لتتساوى مع «سعادة»

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أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي أن برنامج الضمان الصحي «سعادة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس في مكتبة راشد الطبية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لافتاً إلى أن هناك 4 مراكز صحية هي البرشاء الصحي وند الحمر والمزهر والبدع، إضافة إلى مراكز متنقلة ستزور المناطق البعيدة لتسجيل المواطنين القاطنين في تلك المناطق، موضحاً أنه سيتم خلال الفترة القريبة ترقية باقة عناية للمواطنين العاملين في الدوائر المحلية لتتساوى مع نفس مزايا سعادة.

وقال الدكتور حيدر ان الفحص الشامل للمواطنين يعتبر إلزامياً للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، لافتاً إلى ان هناك برامج للفحوصات والفئات العمرية المستهدفة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق لإجراء تلك الفحوصات، مشيراً إلى انه لن يتم تمديد بطاقة أي مواطن يتخلف عن اجراء الفحوصات الشاملة، مؤكدا ان البرنامج يأتي تنفيذا لمبادرة مختبر الإبداع الصحي التي تمخضت عنه جلسة العصف الذهني التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2013.

وقال الدكتور حيدر للصحفيين عقب اطلاق برنامج سعادة ان البرنامج يعد اول برنامج يستخدم بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل في البرنامج عبر التطبيق الذكي ومن ثم الاستفادة من جميع الخدمات، لافتا إلى ان هناك فريق تسجيل متحركاً لزيارة المواطنين الذي يصعب عليهم الحضور.

وأكد ان البرنامج يشجع على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث لا يجب على صاحب العمل توفير التأمين، مبينا ان عدد المستفيدين من البرنامج يقدر حاليا بـ130 ألف مواطن ومواطنة.

ورداً على سؤال اذا كان لدى المواطن تأمين صحي حالياً مع شركة تأمين أخرى فهل يستطيع التسجيل في البرنامج؟، قال الدكتور حيدر نعم يمكن التسجيل اذا لم يكن المواطن مستفيداً من أي برنامج حكومي آخر تابع لإمارة دبي.

45 يوماً

أشار الدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي في هيئة صحة دبي إلى ان المولودين حديثا يستحقون تغطية تأمينية من برنامج سعادة بعد ولادتهم مباشرة ولمدة 45 يوماً من تاريخ الولادة، ولمواصلة التغطية يترتب على ولي الأمر تسجيل الطفل الجديد في البرنامج.