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لو ضغطك واطى ماتاخدش مخلل.. عشان ممكن يسبب لك جلطة

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لو ضغطك واطى ماتاخدش مخلل.. عشان ممكن يسبب لك جلطة لو ضغطك واطى ماتاخدش مخلل.. عشان ممكن يسبب لك جلطة
قد يعانى الكثيرون من ضغط الدم المنخفض، كما توجد بعض العادات الموروثة الخاطئة التى تتبع مع مريض الضغط المنخفض، كتناول المخللات أو الأطعمة المملحة.

ويذكر الدكتور محمد عبد الرازق استشارى أمراض الباطنة والقلب أن استخدام المخللات والأطعمة المملحة على أنها تعمل على رفع الضغط المنخفض، اعتقاد خاطئ ليس له أى دليل من الصحة ويتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض، فقد يسبب ارتفاعا مفاجئا لضغط الدم وهو ما قد يسبب جلطة .

ويشير إلى أنه عند انخفاض مستوى ضغط الدم، لابد من قياسه يوميا وتسجيل نسبته، ومن الممكن تلقى الأدوية الخاصة بالضغط أو تناول منقوع الكركديه غير مغلى لعلاج الضغط المنخفض .

ويتابع استشارى أمراض الباطنة والقلب أنه عند التعرض لانخفاض الضغط يجب الابتعاد عن التدخين والشيشة وتجنب تناول الأكلات الدسمة أو التى تحتوى على دهون أو النشويات، مضيفا أنه من الضرورى استشارة الطبيب المختص وتلقى العلاج المناسب .

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مصر 365