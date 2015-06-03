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للنساء.. لو بتعانى من تكيسات المبايض الحل فى العلاج الدوائى أو الجراحة

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للنساء.. لو بتعانى من تكيسات المبايض الحل فى العلاج الدوائى أو الجراحة للنساء.. لو بتعانى من تكيسات المبايض الحل فى العلاج الدوائى أو الجراحة
تكيسات المبايض مشكلة تصيب نسبة كبيرة من السيدات وقد تتسبب فى تأخر فى الحمل، والعقم، وتأخر الدورة الشهرية وتعرض المرأة لزيادة فى الوزن، وتسأل الكثيرات عن طرق العلاج من تكيسات المبايض؟.

وحول هذا يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن علاج تكيسات المبايض له طريقتان، الأولى العلاج الدوائى والثانية العلاج بالجراحة وهذا النوع يعد من المدرسة القديمة فى الطب الحديث الخاص بالنساء.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن العلاج الدوائى لتكيسات المبايض يساعد على تنظيم الهرمونات فى الجسم وتستمر فى أخذ هذه الأودية من ثلاث إلى 12 شهرا وذلك حسب حجم التكيسات.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن العلاج الجراحى لتكيس المبايض، يتم عن طريق استئصال جزء من المبايض عن طريق فتح البطن وقد تتسبب فى الإصابة بالالتصاقات والتى تؤدى إلى الإصابة بالعقم، وهناك الطرق الحديثة عن طريق التدخل الجراحى بالمنظار وذلك لتجنب الإصابة بالتصاقات وتصل نسبة نجاح هذه العملية إلى 80%.

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