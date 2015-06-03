إزاى تحمى نفسك لو عندك تاريخ وراثى فى الإصابة بالسكر؟

مرض السكر من أكثر الأمراض المنتشرة والتى تشكل خطرا على صحة الإنسان المصاب به، لأنه قد يتعرض للكثير من الأضرار الصحية والمضاعفات، إذا أهمل العلاج، كالفشل الكلوى والعديد من الأضرار.

وحول ذلك يقدم الدكتور مصطفى عبد العزيز استشارى الباطنة والسكر ورئيس قسم الباطنة ورئيس اللجنة العلمية فى مستشفى الهرم، بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض السكر، و منها:

>1- الأخذ فى عين الاعتبار التاريخ العائلى والوراثة وفى حالة وجود تاريخ وراثى يجب أن يعتبر الشخص نفسه مصابا، ولذلك عليه إجراء التحاليل الخاصة بالسكر كالفاطر والصايم والتراكمى.

>2- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

>3- الحد من ارتفاع الوزن، والتخلص منه.

وينصح استشارى الباطنية والسكر، أنه فى حالة الإصابة بمرض السكر يجب أخذ العلاج المناسب والمتابعة مع الطبيب، وذلك لتحديد نوعية العلاج الملائم، لأن كل حالة ولها طبيعيتها الخاصة فى العلاج.

ويضيف رئيس قسم الباطنية فى مستشفى الهرم، أنه يتم تحديد نوعية العلاج الملائم لمريض السكر طبقا لنسبة السكر، وفى حالة إن هذا المريض يعانى من زيادة فى الوزن يكون له علاج محدد لعلاج السكر.