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جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

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جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 47 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، وسرقة محتوياته عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.

وأسندت النيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول للنيابات للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد قسم التبين، وإضرام النار بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المحتجزين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.

تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين واخرين أمام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حيث اطلقوا النيران ما أسفر عن إصابة عدد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم.

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مصر 365

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