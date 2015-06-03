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غدا.. افتتاح مبنى مديرية التموين الجديد بالقليوبية

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غدا.. افتتاح مبنى مديرية التموين الجديد بالقليوبية غدا.. افتتاح مبنى مديرية التموين الجديد بالقليوبية
يفتتح المهندس خالد حنفى وزير والتجارة الداخليه يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مبنى مديرية التموين الجديد بمدينة بنها غدا الخميس.

وأكد المحافظ أن خالد حنفى وزير التموين سيرافقه فى جولة على بعض المخابز البلدية وأحد تجار التموين بقرية كفر الجزار بمدينة بنها ثم يتوجهان لتفقد المجمع الاستهلاكى بمدينة بنها.

وقال جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن المبنى الجديد مساحته 700 متر ومكون من 4 طوابق بتكلفة 5 ملايين جنيه، لإنهاء جميع الإجراءات فى مكان واحد دون الانتقال من مبنى إلى آخر.
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