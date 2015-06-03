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اليوم..الحكم فى استئناف 8 أعضاء بـ"وايت نايتس" على حبسهم سنتين

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اليوم..الحكم فى استئناف 8 أعضاء بـ"وايت نايتس" على حبسهم سنتين اليوم..الحكم فى استئناف 8 أعضاء بـ"وايت نايتس" على حبسهم سنتين
تصدر محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم فى الاستئناف المقدم من 8 متهمين من أعضاء وايت نايتس، على حبسهم سنتين، فى اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف فى منطقة شبرا أواخر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام رياض، وعضوية المستشارين هايدى الفضالى، وإسلام العبودى، وأمانة سر محمد فتحى، وحسين طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين القصر ارتكاب جرائم "التظاهر بدون تصريح، التحريض على العنف، حيازة شماريخ، قطع الطريق".

وكانت محكمة جنح الأحداث بمحكمة الطفل قضت بالحبس سنتين حضوريًا على 5 متهمين وغيابيًا على 5 آخرين من أعضاء "الوايت نايتس"، بتهمة التورط فى أحداث العنف بمنطقة شبرا آواخر أغسطس الماضى، ومخالفة قانون التظاهر.

يذكر أن نيابة الساحل أحالت 10 أحداث من أعضاء مشجعى الزمالك إلى جنح الأحداث، بمحك

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مصر 365