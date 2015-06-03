"واتس آب اليوم السابع": حريق هائل بعد بوابة "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل القارئ محمود عبودة صورا لحريق هائل وقع منذ قليل، بعد بوابة القاهرة الإسكندرية الصحراوى، مشيراً إلى تواجد قوات الشرطة والحماية المدنية.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



>