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ملعقتا قرفة يوميا لمقاومة الفيروسات ومنع العدوى

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ملعقتا قرفة يوميا لمقاومة الفيروسات ومنع العدوى ملعقتا قرفة يوميا لمقاومة الفيروسات ومنع العدوى
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية تورو فى نيويورك، أن القرفة لها تأثيرات مضادة للفيروسات وتساعد فى منع العدوى بين البشر.

ووفقاً للدكتور ميلتون شيفينبور من كلية تورو الأمريكية، أن القرفة تتميز بما تتميز به باقى الثمار مثل البصل والقرنفل والنعناع، الكاكاو والزعفران الإسبانى من فيتامينات وفوائد للصحة العامة.

فى حين أظهرت الدراسة الحديثة أن القرفة توقف نشاط 99.9 فى المئة إلى 100 فى المئة من الفيروس بعد 10 دقائق فقط من الإصابة.

وأكدت نتائج الدراسة أن اتباع نظام غذائى يتضمن ملعقة كبيرة من القرفة مرة واحدة أو مرتين فى اليوم يمكن أن تكون فعالة فى القضاء أو منع الفيروسات من إصابة البشر والتسبب فى المرض، مثل نزلات البرد والانفلونزا، وحتى الهربس.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، وذلك فى الثانى من شهر يونيو الجارى.

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