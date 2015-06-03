أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تير شتيجن: لست متوترا وأتمنى التغلب على بوفون

Google+ Print
تير شتيجن: لست متوترا وأتمنى التغلب على بوفون تير شتيجن: لست متوترا وأتمنى التغلب على بوفون

(إفي): قال الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني اليوم إنه لا يشعر بالتوتر من مسئولية حراسة مرمى فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي بمدينة برلين.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي "متوتر؟ على العكس من هذا أنا سعيد بوضعي الحالي جدا".

وتابع الحارس "اللعب في الكأس ودوري الأبطال مهم ولكن أنا أقوم بعملي يوميا وأقدم ما لدي بنسبة 100% بالتدريبات من أجل لعب كل المباريات".

وأعرب اللاعب عن سعادته بمواجهة "أسطورة" مثل حارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون حيث تابع "الجميع يعرفه إنه حارس عظيم جدا ويقدم موسما رائعا، بالنسبة لعمره (37 عاما) ولكن بكل تأكيد سأرغب في الفوز عليه يوم السبت".

واعتبر تير شتيجن إن فريقه سيخوض المباراة "في توقيت جيد ولديه فرصة كبيرة" لصناعة التاريخ، حيث أردف "لتحقيق هذا الأمر علينا السير على نفس المنوال".

وأكمل الحارس "نقدم موسما رائعا، نحن فخورون بما حققناه ونرغب في إنهاء الأمور على أكمل وجه، لن يفرق اذا ما سجل ميسي هدف الفوز أو إذا ما تمكنت من التصدي لفرصة خطيرة، أهم شيء هو الفوز".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع