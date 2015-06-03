تير شتيجن: لست متوترا وأتمنى التغلب على بوفون

(إفي): قال الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني اليوم إنه لا يشعر بالتوتر من مسئولية حراسة مرمى فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي بمدينة برلين.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي "متوتر؟ على العكس من هذا أنا سعيد بوضعي الحالي جدا".

وتابع الحارس "اللعب في الكأس ودوري الأبطال مهم ولكن أنا أقوم بعملي يوميا وأقدم ما لدي بنسبة 100% بالتدريبات من أجل لعب كل المباريات".

وأعرب اللاعب عن سعادته بمواجهة "أسطورة" مثل حارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون حيث تابع "الجميع يعرفه إنه حارس عظيم جدا ويقدم موسما رائعا، بالنسبة لعمره (37 عاما) ولكن بكل تأكيد سأرغب في الفوز عليه يوم السبت".

واعتبر تير شتيجن إن فريقه سيخوض المباراة "في توقيت جيد ولديه فرصة كبيرة" لصناعة التاريخ، حيث أردف "لتحقيق هذا الأمر علينا السير على نفس المنوال".

وأكمل الحارس "نقدم موسما رائعا، نحن فخورون بما حققناه ونرغب في إنهاء الأمور على أكمل وجه، لن يفرق اذا ما سجل ميسي هدف الفوز أو إذا ما تمكنت من التصدي لفرصة خطيرة، أهم شيء هو الفوز".