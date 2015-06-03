بدون مكونات كيميائية.. حافظ على جلدك بواقى شمس طبيعى

إذا كان جسمك حساسا ويتأثر جلدك بسبب الخروج فى الشمس، ولا ترغب فى استخدام المواد الكيميائية التى تقى من أشعة الشمس وقد تضر الجلد، فيمكنك عمل واق للشمس طبيعى من مكونات طبيعية من منزلك.

حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن واقى شمس طبيعى يحمى من أضرار أشعة الشمس على الجلد، فمعظم مكونات هذه الوصفة لديها “حماية “SPF طبيعية.

ويتكون واقى الشمس الطبيعى من:

• مكونات المزيج الواقى من أشعة الشمس:

• طريقة التحضير:

>• زيت بذور التوت الأحمر "يقدم حماية SPF 25-50">• زيت جوز الهند "يقدم حماية SPF 4-6">• أكسيد الزنك "يقدم حماية SPF 20">• زبدة الشيا "تقدم حماية SPF 4-6">• زيت اللوز "يقدم حماية 5 SPF">• زيت بذور الجزر "يقدم حماية SPF 35-40">½ كأس زيت اللوز>¼ كأس زيت جوز الهند>2 ملعقة كبيرة زبدة الشيا>¼ كأس شمع العسل>2 ملعقة كبيرة أكسيد الزنك>1 ملعقة بذور الجزر>1 ملعقة زيت بذور التوت الأحمر>مزج المكونات باستثناء أكسيد الزنك فى وعاء بلاستيكى أو وعاء زجاجى، وتوضع جميع المكونات على النار، ثم يوضع أكسيد الزنك، وتخلط جيدا لعدة مرات حتى يبرد الخليط ويمتزج به أكسيد الزنك، وأضاف الخبراء أن تاريخ انتهاء الصلاحية 6 أشهر فقط.