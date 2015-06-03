بسبب البكتيريا.. السمنة تسبب مرض السكر من النوع الثانى

هناك علاقة قوية بين السمنة وداء السكرى من النوع 2، حيث تساهم الخلايا الدهنية فى ظهور المرض بسبب تغيير التمثيل الغذائى والإصابة بالالتهابات المزمنة.

وقد كشفت دراسة علمية حديثة أن البكتيريا والميكروبات الأخرى التى تعيش فى أجسادنا وتزيد بسبب السمنة قد تؤثر على صحتنا، ويمكن أن تشارك فى زيادة خطر الإصابة بالسكرى من النوع 2.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت فى دورية “mBio”، أن هذه الدراسة أضافت إلى الأدلة التى تدور حول دور البكتيريا والفيروسات التى تسبب الأمراض غير المعدية مثل سرطان عنق الرحم، وقرحة المعدة التى تسببها البكتيريا الحلزونية.

ووجد علماء الأحياء فى جامعة ولاية ايوا أنه عندما تتعرض الأرانب لمادة سامة تنتجها بكتيريا المكورات العنقودية، فإن الجسم يتصرف وكأن لديه مرض السكرى من النوع 2، مثل مقاومة الأنسولين، والحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز وزيادة الالتهاب.

وأضاف الباحثون بقيادة الدكتور باتريك شيلفرت، أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى كلية كارفر UI الطبية، أن السمنة تسبب التغييرات فى البكتيريا الدقيقة الموجودة بالجسم، وواحدة من هذه التغيرات هى الزيادة فى وجود المكورات العنقودية والالتهابات، لافتين إلى أن النتائج الجديدة تشير إلى أن البكتيريا قد تلعب دوراً فى تطور مرض السكرى من النوع 2.