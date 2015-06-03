لو بتشتغل وأنت قاعد على مكتب لازم تقف ساعتين على الأقل يوميا

الكثيرون منا يعملون فى وظائف وأعمال مكتبية تستلزم الجلوس لفترات طويلة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات الصحية ويستلزم مراعاة بعض النصائح والإرشادات لتجنبها .

لذلك نصح بعض الخبراء الأشخاص الذين يعملون فى بيئات المكاتب بالوقوف لمدة 2 ساعة على الأقل يوميا خلال ساعات العمل، وذلك كجزء من التوصيات للحماية من الأمراض الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة .

وتأتى هذه التوصية كجزء من مجموعة من المبادئ التوجيهية، التى نشرت فى الدورية البريطانية للطب الرياضى، وذلك بهدف توجيه أصحاب العمل والعاملين فى المكاتب لمواجهة المخاطر الصحية التى تنتج عن الفترات الطويلة من العمل المكتبى.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً بالموقع الأمريكى “Medical News Today”، أن أولئك الذين يعملون فى المكاتب، يقضون 65-75% من ساعات عملهم فى الجلوس، وأكثر من 50% يقضون فترات طويلة فى الجلوس المستمر.

وأثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يقضون يومهم فى الجلوس بما فى ذلك الوقت الذى يتم قضاؤه فى العمل تزداد نسبة إصابتهم بالعديد من الأمراض وأسباب الوفاة الخطيرة، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، السكرى وبعض أنواع السرطان .

وينصح الباحثون بتجنب الوقوف الساكن لفترات طويلة، وهو أمر ضار أيضاً، مع ضرورة الحركة كل فترة والمشى الخفيف للحد من التعب والألم العضلى الهيكلى، كما يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين بمخاطر قضاء وقت طويل فى الجلوس، سواء فى العمل أو فى المنزل.