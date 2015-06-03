وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": 800 مليون جنيه منح للجمعيات خلال عام

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تمت الموافقة على منح للجمعيات الأهلية بقيمة 800 مليون جنيه خلال عام، وذلك لتفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أن الحكومة تقوم بتقديم الدعم الفنى والمالى من خلال صندوق إعانة الجمعيات.

وأضافت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة على المنح تأتى فى إطار دعم الوزارة لمنظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى فى مثلث التنمية المجتمعية، لافتة إلى أنه سيتم تمكين مؤسسات المجتمع المدنى من تنفيذ العديد من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تهتم بتعزيز برامج التنمية والإصلاح داخل المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تمكين ورعاية فئات المجتمع المختلفة مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوق الأطفال بلا مأوى.

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