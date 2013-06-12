البدوي يطالب "الوفديين" بسلمية تظاهرات 30 يونيو

رئيس حزب الوفد: يجب عدم الاشتباك مع أفراد الشرطة لأنهم من الشعب ويعانون نفس آلامه

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن يوم 30 يونيو الجاري سيكون يوما فاصلا في تاريخ مصر، مشددا على ضرورة التزام أعضاء الوفد في كافة المحافظات بسلمية المظاهرات والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة وحفظ دماء المصريين.

جاء ذلك في كلمتين ألقاهما البدوي أمام اجتماعين انعقدا بمقر الحزب في حي الدقي بالقاهرة، أولهما للمجلس التنفيذي للحزب، والآخر للجنة الحزب العامة بكفر الشيخ، اليوم.

وقال البدوي إن لجان الوفد في جميع المحافظات ستشارك في مظاهرات 30 يونيو كل في محافظته، مؤكدا دعم الحزب لحركة "تمرد" في المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث إن شباب الوفد يعملون جنبا إلى جنب مع شباب الحركة.

وأكد أن الدم المصري غالٍ، وأي نقطة دم تسال في هذه الأشهر الحرام حسابها عند الله كبير، مطالبا الوفديين بعدم استدراجهم لأي صدامات مع أي مواطن أو من أفراد الشرطة وضباطها، ووصفهم بأنهم أبناء هذا الشعب يعانون نفس آلامه ويأملون في تحقيق أحلامه.