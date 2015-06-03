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تأجيل محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة "أم إسلام للفرفشة" بالمقطم

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تأجيل محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة "أم إسلام للفرفشة" بالمقطم تأجيل محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة "أم إسلام للفرفشة" بالمقطم
قررت دائرة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإدارة دعارة عبر "واتس آب" بالمقطم، إلى جلسة 16 يونيو الجارى لحين حضور ضابط التحريات بالواقعة.

كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أفراد شبكة "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، بعد أن داهمت شققا مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن"، وضبطت 13 أثناء ممارسة الجنس الجماعى، وحرزت مخدرات وخمورا وأقراص منع حمل، وحبوبا منشطة، وكشفت تحقيقات المباحث عن أن المتهمات يستقطبن الزبائن من خلال "الشات" عبر الـ"واتس آب".

يذكر أن نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو شريف، أمرت بحبس 11 متهما لتكوينهم شبكة دعارة فى منطقة المقطم، على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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