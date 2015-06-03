انتقالات - صالح جمعة: وعدت الأهلي بالانتقال له.. ورفضت عرض الزمالك الأعلى ماليا

قال صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا إنه وعد الأهلي بالانتقال إليه حين يعود إلى الدوري المصري.

وصرح جمعة عبر برنامج "مع شوبير" إنه رفض عرض الزمالك رغم أنه كان الأعلى ماليا.

وكشف صالح جمعة "نعم وقعت على رغبة للانضمام إلى نادي الأهلي".

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن اللاعب اتفق مع الأهلي على بنود تعاقده يوم وصل إلى مصر قادما من البرتغال بعد نهاية عقده.

لا للزمالك

وفسر صالح جمعة "حين أعد أحد فأنا ألتزم بوعدي. وبما إني وعدت الأهلي فأنا ملتزم بذلك".

وتابع "لدي العديد من الأصدقاء في الزمالك. لكني أفي بوعودي دائما. من المهم أن أؤكد على احترامي للزمالك كناد كبير. لكني اخترت الأهلي".

وأردف "إنبي طلب مني الانتظار حتى 30-6 حين يصبح من حق النادي البترولي بيعي".

وكان إنبي قد أكد أن نادي ناسيونال ماديرا يملك الحق في شراء اللاعب نهائيا حتى يوم 30 يونيو المقبل. لهذا ينتظر النادي مرور التاريخ قبل التفاوض مع الأهلي أو الزمالك لبيعه.