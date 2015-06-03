انتخابات البلدية تستثني عشر فئات من سباق الترشح

استثنى نظام المجالس البلدية الجديد عشر فئات من المجتمع السعودي من العسكريين ومنسوبي عدد من الجهات الحكومية والخدمية من خوض سباق الترشح لعضوية المجالس البلدية لتضارب المصالح وتأثيرها على عضوية المجالس والانتخابات وذلك بغية الخروج بانتخابات سليمة تتمتع بمصداقية كبيرة وفقا لأعلى المعايير الدولية. ويأتي العسكريون في مقدمة الفئات المستثناة تماماً سواء من الانتخاب أو الترشح حيث نص نظام المجالس البلدية الجديد من ضمن شروط القيد على استبعاد العسكريين ممن هم على رأس العمل من الانتخاب أو الترشح ، في حين حظر النظام على بقية الفئات الترشح لخوض الانتخابات فقط مع منحها أحقية التصويت. ومن أبرز الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها ما عدا المعينين أعضاء بحكم وظائفهم بقرار من الوزير(ضمن الثلث) كرؤساء البلديات، كما استثنى النظام القضاة وكتاب العدل، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفين والعُمد من الترشح لعضوية المجالس البلدية. كما تم استثنى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب. هذا الى جانب استثناء المحكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو من أُسقطت عضويتهم في الدورة السابقة للمجالس البلدية.