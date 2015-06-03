هيئة تطوير الرياض تعرض مشروع القطار والحافلات بمعرض مشروعات النقل العام الرائدة

قدّمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض القطار والحافلات، بطريقة حديثة ومبتكرة، خلال مشاركتها في معرض مشروعات النقل العام الرائدة في المملكة، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، ويستقبل زوّاره حتى غدٍ الأربعاء في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فقد جمع الجناح الأكبر في مساحته ضمن المعرض، بين عدة أقسام في جناح واحد، حيث ضم قسماً للتعريف بمشروع قطار وحافلات الرياض وأبرز مكوناته، وثلاثة أركان للائتلافات العالمية المنفذة لمشروع القطار، والمتمثلة في كل من: BACS وFAST والرياض نيوموبيلتي، إلى قسم خاص بائتلاف شركة المواصلات العامة المنفذة لمشروع حافلات الرياض. وقد سخّرت الهيئة العليا أحدث تقنيات العرض في جناحها بالمعرض، سواء التقنيات المرئية عبر الشاشات العملاقة التي تعرض أفلاماً وثائقية عن المشروع، وتقنيات العرض التفاعلية عبر اللوحات الإلكترونية التي تعرض خريطة مسارات ومحطات المشروع بتقنية اللمس، إضافة إلى المجسمات المصغّرة لتصاميم المحطات الرئيسية الأربعة، واللوحات المعلوماتية الجدارية ورسومات الإنفوجرافيك التي تشرح أبرز عناصر المشروع ومكوناته.

ومن أبرز عناصر الجناح، وضع صورة فضائية كبرى لمدينة الرياض على شكل لوحة زجاجية تغطي أرضية الجناح، تشرح مسارات القطار والحافلات في المدينة، ويتفرع من الصورة ستة خطوط مضاءة بألوان مسارات القطارات ينتهي كل منها عند ركن الائتلاف الذي ينفذ المسار، إضافة إلى خط سابع يتصل بجناح الائتلاف المنفذ لمشروع حافلات الرياض.

كما احتوت أقسام الائتلافات المنفذة للمشروع في الجناح، على تعريف بالشركات العالمية المشاركة في الائتلاف، وعرض لخبراتها وتجاربها في تنفيذ وتشغيل العديد من مشروعات النقل العام في كبرى العواصم في العالم، وشرح عن المسارات التي تنفذها الائتلاف ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وأبرز الأعمال المنجزة في هذه المسارات حتى الآن، إضافة إلى التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة حالياً للكوادر السعودية المؤهلة ضمن كل ائتلاف.

وشهد الجناح توزيع (كتاب مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض)، الذي يتضمن كافة المعلومات حول المشروع منذ انطلاقه كفكرة، حتى ترسية عقود تنفيذه، والمتاح عبر موقع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الإنترنت: www.ada.gov.sa، وموقع المشروع على الشبكة: www.riyadh-metro.com، إضافة إلى توزيع العدد الجديد لمجلة تطوير التي تصدرها الهيئة.