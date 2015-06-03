إمام المسجد النبوي يكرم ضيوف خادم الحرمين الشريفين من النيبال

استقبل إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير ضيوف خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من جمهورية نيبال يرافقهم الشيخ ناصر بن جبرين، وبحضور مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالواحد بن علي الحطاب.

واستمع الحضور إلى كلمة توجيهية من إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، ابتدأها بالترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف، وحث الجميع على أهمية استمرار اتباع هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وسلم.

وأوضح فضيلته أنه مهما طال عمر الإنسان فلا بد أن يعمل للآخرة ولا ينفعه إلا ما في صحيفته من خير، وأنه يجب على المؤمن تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم دين الله عز وجل، وتعظيم المولى سبحانه وتعالى.

وقال فضيلته: لا ينبغي للإنسان أن يقول على الله بغير علم، بل عليه أن يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما مصدر التشريع.

وفي الختام شكر ضيوف خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ صلاح البدير على هذه النصائح القيمة، وقام فضيلته بتوزيع الهدايا على الضيوف.