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حرس الحدود يستعد لاستقبال زوار شواطئ العروس

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حرس الحدود يستعد لاستقبال زوار شواطئ العروس حرس الحدود يستعد لاستقبال زوار شواطئ العروس
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اللواء طلال الشمراني

القنفذة - عبده أحمد الناشري

    أكملت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بإشراف ومتابعة من قبل قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المكلف اللواء طلال الشمراني كافة استعداداتها لاستقبال زوار عروس البحر الأحمر وكافة المحافظات بمنطقة مكة المكرمة خلال فترة إجازة صيف هذا العام 1436ه، حيث وضعت كافة إمكانياتها وآلياتها لخدمة مرتادي الشواطئ والمتنزهيين والسياح القادمين بغرض التنزه والاستجمام، وكذلك مستخدمي البحر لمختلف الهوايات البحرية المختلفة من الصيد والغوص والسباحة، وذلك من خلال تكثيف التواجد الميداني لفرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والدوريات البحرية، إضافة لتفعيل عدد من البرامج التوعوية، والإنشطة المختلفة للسلامة البحرية، وسلامة البيئة في مناطق التنزه ومواقع السباحة، وتأمين متطلبات الأمن والسلامة، وتكثيف جهود العمل في كافة المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ومزاولة مختلف الهوايات البحرية لضمان سلامة المتنزهين ورواد البحر والشواطئ .

وأهاب الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني بجميع المواطنيين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة الشاطئية والالتزام بالتعليمات الموضحة باللوحات الإرشادية الممتدة على شواطئ المنطقة، وعدم المجازفة بالسباحة في المواقع المحظورة والخطرة، والانتباه للأطفال والحرص على الاهتمام بسلامتهم وعدم تركهم بمفردهم أثناء السباحة والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) على مدار الساعة.

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