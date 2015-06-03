انطلاق فعاليات صيف الطائف «36».. غداً

يطلق فهد بن عبدالعزيز بن معمر محافظ الطائف يوم غد الخميس فعاليات صيف الطائف 36، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأنهت اللجنة المنظمة للحفل جميع الاستعدادات لانطلاق الحفل، الذي سيقام بحديقة الملك فيصل النموذجية بالحوية.

ويشتمل برنامج الحفل على القرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي يلقيها د. عائض الزهراني، وقصيدة شعرية عن الطائف للشاعر محمد غازي الشيباني، وكلمة م. محمد المخرج أمين أمانة محافظة الطائف، ثم أوبريت عن الطائف.

ويرافق مهرجان صيف الطائف هذا العام مهرجان اللوزيات والتوت الذي أعتمده محافظ الطائف، ويأتي ضمن فعاليات الطائف عاصمة المصايف العربية.

وتقام فعاليات الصيف هذا العام التي تستمر حتى نهاية شوال المقبل، في عدد من المتنزهات، ويشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتشمل الفعاليات والبرامج كافة شرائح الأسرة كالمسابقات والفنون الشعبية والأمسيات الشعرية، والألعاب.