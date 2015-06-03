أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يقرر إزالة الباعة الجائلين أمام المحلات التجارية بميدان الثقافة

Google+ Print
محافظ سوهاج يقرر إزالة الباعة الجائلين أمام المحلات التجارية بميدان الثقافة محافظ سوهاج يقرر إزالة الباعة الجائلين أمام المحلات التجارية بميدان الثقافة
كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس حى شرق سوهاج بمراجعة جميع التراخيص الصادرة لتحويل الشقق السكنية بالأدوار الأرضية إلى محلات تجارية، جاء ذلك عقب جولته التفقدية مساء أمس الثلاثاء، بشارع 15، حيث تبين تحويل شقتين سكنيتين بعمارات المطاحن لمحلات تجارية.

كما تفقد المحافظ منطقة ميدان الثقافة وقرر إزالة الباعة الجائلين المتواجدين أمام المحلات التجارية، كما تفقد طريق أسيوط سوهاج، وطالب من مسئولى الحى منع المحلات من اشغال الرصيف، لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين وقائدى السيارات، وكلف المرور بتكثيف الحملات المرورية لمنع السيارات من الوقوف صف ثان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365