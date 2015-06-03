محافظ سوهاج يقرر إزالة الباعة الجائلين أمام المحلات التجارية بميدان الثقافة

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس حى شرق سوهاج بمراجعة جميع التراخيص الصادرة لتحويل الشقق السكنية بالأدوار الأرضية إلى محلات تجارية، جاء ذلك عقب جولته التفقدية مساء أمس الثلاثاء، بشارع 15، حيث تبين تحويل شقتين سكنيتين بعمارات المطاحن لمحلات تجارية.

كما تفقد المحافظ منطقة ميدان الثقافة وقرر إزالة الباعة الجائلين المتواجدين أمام المحلات التجارية، كما تفقد طريق أسيوط سوهاج، وطالب من مسئولى الحى منع المحلات من اشغال الرصيف، لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين وقائدى السيارات، وكلف المرور بتكثيف الحملات المرورية لمنع السيارات من الوقوف صف ثان.