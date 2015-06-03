محافظة الغربية تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد السيد البدوى بطنطا

احتفلت محافظة الغربية بليلة النصف من شعبان بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، بحضور سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ رجب سيد أحمد مدير عام أوقاف الغربية كلمة تناول فيها فضل ليلة النصف من شهر شعبان المباركة، باعتبارها ليلة يستجاب فيها الدعاء ويستحب قيام ليلها وصباح نهارها، وفى النصف من شعبان تم تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام تحقيقا واستجابة لرغبة المصطفى صل الله عليه وسلم.

وأضاف "هى ليلة مباركة يتقبل فيها المولى عزوجل من عباده المؤمنين الدعاء والقيام والتسابيح والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم".

واختتم الاحتفال بالابتهالات والمدائح النبوية.