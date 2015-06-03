ميشال عون: مقترح الاستفتاء لحل أزمة الرئاسة اللبنانية سيراعى الدستور

أعلن العماد ميشال عون رئيس التيار الوطنى الحر أن الاستفتاء الذى يقترحه لحل أزمة الرئاسة اللبنانية سيكون بآليات لا تمسّ الدستور، لمعرفة رأى الّلبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بشأن ماذا يريدون للرئاسة اللبنانية.

وقال عون فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس عقب استقباله خصمه السياسى القديم سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، إن هذا الاستفتاء سيعبّر عن حالة ديمقراطية ودستورية، من دون المسّ بنصوص الدستور.

وأضاف : عندما تأتى الديمقراطية من الشّعب فأعتقد أنها تكون أفضل أنواع الديمقراطية، وتعهد بتنفيذ كل ماورد فى إعلان النوايا الذى صدر أمس بين التيار الوطنى الحر وحزب القوات اللبنانية: ، وقال نحن مصممون على تنفيذه بالعمل سوياً.