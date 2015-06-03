القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بعين شمس

تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "على محمد ياسين" 29 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم "مسجل خطر" سرقات عامة تحت رقم 4221 فئة ج عين شمس، السابق اتهامه فى 20 قضية آخرها 17898 لسنة 2012م السلام أول "سرقة" حال استقلاله السيارة رقم ى س ج 642 ماركة هيونداى سوداء موديل 2009 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5442 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة بتاريخ 14/5/2015م ملك المواطنة "إيمان محمود" 29 سنة موظفة ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة باستخدام المفتاح الأصلى عقب الاستيلاء عليه من مسكن المجنى عليها بأسلوب التسلق، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .