أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بعين شمس

Google+ Print
القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بعين شمس القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بعين شمس
تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "على محمد ياسين" 29 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم "مسجل خطر" سرقات عامة تحت رقم 4221 فئة ج عين شمس، السابق اتهامه فى 20 قضية آخرها 17898 لسنة 2012م السلام أول "سرقة" حال استقلاله السيارة رقم ى س ج 642 ماركة هيونداى سوداء موديل 2009 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5442 لسنة 2015م جنح الجديدة بتاريخ 14/5/2015م ملك المواطنة "إيمان محمود" 29 سنة موظفة ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة باستخدام المفتاح الأصلى عقب الاستيلاء عليه من مسكن المجنى عليها بأسلوب التسلق، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر