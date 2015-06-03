حبس شاب مصرى 4 أيام لتشكيله عصابة لسرقة عملاء البنوك

أمرت النيابة العامة حبس شاب مصرى 4 أيام بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة حسابات عملاء البنوك.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء أمجد شافعى قد تمكنت من ضبط شاب مصرى متخصص فى سرقة حسابات عملاء البنوك فى الخارج بمساعدة شابين "مغربى وسعودى"، ووردت بلاغات للعقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة من بعض البنوك تفيد بقيام شخص بقرصنة حسابات العملاء وسرقة بياناتها واستخدامها فى شراء السلع المعمرة.

تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة المقدم سمير البابلى، وتبين أن وراء تلك الوقائع ثلاثة شباب "مصرى ومغربى وسعودى"، حيث يقوم الشاب المغربى بقرصنة حسابات عملاء البنوك عبر الإنترنت وتنفيذ عملية شراء منتجات وسلع معمرة من شركات مصرية عبر الإنترنت، ثم إبلاغ شريكه المصرى بتنفيذ عملية الشراء ثم بيعها، ويقوم الشاب المصرى بعدها بإرسال مبالغ البيع بعد استقطاع نصيبه من الجريمة إلى الشاب السعودى وبعدها يتم تحويلها من الشاب السعودى إلى المغربى.

تم تحديد المتهم وتمكن الرائد محمود سامى من ضبط المتهم، الذى أقر واعترف بارتكابه الجريمة، وأضاف أن هذه الجريمة هى الأولى فى حياة التشكيل العصابى وقاموا بعمليات شراء تقدر بـ100 ألف جنيه خلال شهر، وتحرر المحضر اللازم، وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق.