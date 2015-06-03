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ديلى ميل: عدم غسل أسنانك يعرضك للإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان

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ديلى ميل: عدم غسل أسنانك يعرضك للإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان ديلى ميل: عدم غسل أسنانك يعرضك للإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية طب الأسنان جامعة برمنجهام البريطانية أن إهمال الأسنان وعدم غسلها بشكل منتظم له آثار ضارة للغاية على صحة الإنسان، حيث يرفع فرص الإصابة بالخرف وأمراض القلب والكثير من الأمراض الأخرى.

ولم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل أكد الباحثون أن عدم غسل الأسنان لمدة أسبوعين فقط قد يتسبب فى حدوث أضرار ملحوظة بالمناعة، ويقلل من فاعلية كريات الدم البيضاء فى مواجهة الميكروبات التى تصيب الجسم، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وأضاف الباحثون أن عدم الاهتمام بصحة الأسنان يعرض الإنسان للإصابة بالالتهابات فى جسمه كله، وحال زيادة حدتها ومرور فترة طويلة حتى تصبح مزمنة فإنها قد تدمر بعض الخلايا الأخرى بالجسم كلها، وترفع فرص الإصابة مرض السكر والسرطان والسكتة الدماغية والزهايمر وأمراض القلب.

ولفت الباحثون أن مستحضرات الأسنان زهيدة الثمن لا تختلف كثيراً عن الأنواع الأغلى سعرا، وتتمتع بفاعلية جيدة فى تنظيف الأسنان وحماية الإنسان من الأضرار الصحية الخطيرة التى قد تلحق به.

أشاروا أن الكثير من مستحضرات تبييض الأسنان لا تجدى نفعا ولا تُحدث أى فارق ملحوظ .

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365