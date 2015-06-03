بحث طبى يحذر ..العدسات اللاصقة تسبب الإصابات الميكروبية للعين

حذربحث طبى أشرف عليه باحثون من مركز لانجون الطبى بجامعة نيويورك الأمريكية من نتائج خطيرة للغاية بشأن العدسات اللاصقة، حيث أكدت أنها ترفع فرص إصابة العين بالميكروبات الخطيرة.

وأشار الباحثون أن العدسات اللاصقة تلتقط مجموعة كبيرة من البكتيريا من الجلد قبل وضعها داخل العين، وهى تتسبب فى الإصابة بالالتهابات والأمراض البكتيرية، لافتين أن تحليل البكتيريا الموجودة فى عدسات العين أثبت أنها تتطابق مع الميكروبات الموجودة على جلد الإنسان، وهو ما يعانى انتقالها غالبا أثناء تركيب العدسة.

ومن أشهر أنواع البكتيريا التى وجدت داخل العين وبالجلد، حسبما أثبتت التجارب : بكتيريا "Methylobacterium" وبكتيريا "Lactobacillus" و "Acinetobacter " و"Pseudomonas "، وأوصى الباحثون بضرورة غسل اليدين جداً وتعقيمهما ثم تجفيفهما قبل وضع العدسات، وكما يجب تعقيم العدسة اللاصقة باستخدام المحلول المخصص لذلك قبل تركيبها بالعين.

وأضاف الباحثون أنه لا يجب السباحة أو الاستحمام أثناء ارتداء العدسات اللاصقة حتى لا نتعرض لإصابات خطيرة تؤدى للعمى، وكما لا يجب ارتداؤهم لفترات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة عدم ارتدائها أثناء النوم.

وأذيعت هذه النتائج مؤخراً خلال الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للميكروبيولوجى فى مدينة نيو أورلينز الأمريكية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر يونيو الجارى.