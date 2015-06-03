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لحواء..خدعوك فقالوا:مكملات الكالسيوم وفيتامين"د"تخفف أعراض انقطاع الطمث

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لحواء..خدعوك فقالوا:مكملات الكالسيوم وفيتامين"د"تخفف أعراض انقطاع الطمث لحواء..خدعوك فقالوا:مكملات الكالسيوم وفيتامين"د"تخفف أعراض انقطاع الطمث
نتائج جديدة وقد تكون صادمة بالنسبة الكثير من السيدات بخصوص بعض المكملات الغذائية الشائعة، المستخدمة فى تخفيف أعراض مرحلة انقطاع الطمث، والتى تشمل: الهبات الساخنة والصداع والشعور بالأرق.

وكشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من مركز كايرز برماننتى بالولايات المتحدة الأمريكية عن أن مكملات فيتامين "د" ومكملات الكالسيوم لا تساهم فى الحد من فرص الإصابة بأعراض انقطاع الطمث.

وكشفت النتائج أن السيدات المتطوعات اللاتى خضعن للدراسة وحصلن على فيتامين "د" والكالسيوم، تعرضن للإصابة بالهبات الساخنة والصداع والأرق، بشكل يماثل ما تعرضت له السيدات اللاتى لم تحصل على تلك المكملات الغذائية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Menopause "، وكما نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر يونيو الجارى.

وكانت الدراسات السابقة قد كشفت أن فيتامين "د" يساهم فى تحسين المزاج والحد من آلام عضلات السيدات اللاتى لم يصلن لمرحلة انقطاع الطمث، وكما وجدت أنه يحد من الهبات الساخنة التى تصيب مريضات سرطان الثدى، وهو ما جعل المؤسسات الصحية الرسمية توصى بتناولها، وفوجئ الباحثون خلال الدراسة الأخيرة أنها لا تخفف آلام انقطاع الطمث.

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مصر 365