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محافظ الإسكندرية يفتتح مؤتمر قسم القلب بطب الإسكندرية "كارديو الكس 15"

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محافظ الإسكندرية يفتتح مؤتمر قسم القلب بطب الإسكندرية "كارديو الكس 15" محافظ الإسكندرية يفتتح مؤتمر قسم القلب بطب الإسكندرية "كارديو الكس 15"
افتتح هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب مساء اليوم المؤتمر الـ14 لقسم القلب بكلية الطب "كارديو الكس 15" بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية.

وقال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية: أطمح أن تكون الإسكندرية مدينة مؤتمرات ووعد أنه سيقوم بتوفير المزيد من الخدمات بدعم فكرة الإسكندرية مدينة مؤتمرات مثل إنشاء قاعات مؤتمرات وفنادق لتكون الإسكندرية مركزا متميزا لجميع المؤتمرات الطبية وغير الطبية.

وأكد أنه يسعى لأن تمتد الإسكندرية شمالا ناحية البحر لبناء فنادق بجوار قاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، كما دعا لإنشاء جامعة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية، لتكون منارة علمية وتنافس أعلى 10 جامعات فى العالم.

من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية بقسم القلب، واعتبره من أقوى الأقسام بالكلية لما له من تاريخ طويل وتخصصات دقيقة، كما أشاد بالمؤتمر واعتبره من أقوى المؤتمرات الطبية فى .

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