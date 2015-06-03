فتح باب الترشيح لـ «خليفة الدولية لنخيل التمر»

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر فتح باب الترشيح لدورتها الثامنة 2015 في فئاتها الخمس، اعتباراً من الأول من يونيو ولغاية الثلاثين من أكتوبر المقبل.

وعقدت الأمانة العامة للجائزة مؤتمرا صحافيا أمس بفندق فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام للجائزة، والدكتور هلال حميد الكعبي رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالجائزة للاعلان عن الدورة الجديدة للجائزة.

ونقل الأمين العام تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، إلى ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بقطاع نخيل التمر، وتقديره لجهودهم المباركة ومساهماتهم الطيبة في الارتقاء بالجائزة ونشر ثقافتها على المستويين العربي والدولي.

إكسبو ميلانو

واضاف أن الجائزة تشارك هذا العام ضمن جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو ميلانو 2015، مشيرا إلى إقامة فعالية خاصة بالجائزة تمتد من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل للتعريف بالجائزة والرعاية والدعم التي توليها القيادة الإماراتية الرشيدة لشجرة نخيل التمر من خلال توزيع آلاف الكتيبات التعريفية باللغة الإيطالية والإنجليزية إضافة إلى إقامة معرض متخصص للصور.

واضاف أن المتابع لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر منذ انطلاقتها يلحظ وبوضوح النقلة النوعية والنمو الكبير الذي حققته الجائزة على مدى سبع دورات كانت على مستوى الطموح والآمال بفضل الرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث منح سموه قطاع نخيل التمر بشكل عام وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بشكل خاص اهتماماً كبيراً ورعاية خاصة.

استكمال الاستعدادات

وأشار الى أن الأمانة العامة للجائزة واللجنة العلمية قد استكملت كافة الاستعدادات والتحضيرات والبرامج الخاصة ببدء تلقي الطلبات ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبالشروط والمعايير المعتمدة في كل فئة.

وأكد حرص معاليه وتوجيهاته بفتح الباب أمام الجميع للمشاركة والتنافس ومنح الفرصة لكافة الجنسيات ومن كافة دول العالم لتكون جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر صرحاً وملتقى للتنافس الشريف وجسرا للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق الهدف الأسمى للجائزة بالارتقاء بقطاع نخيل التمر نحو آفاق جديدة في كل دورة لتحقيق الفائدة المرجوة للمزارعين وجميع العاملين في هذا القطاع مع الحفاظ على المكانة التاريخية والاقتصادية والتراثية الخاصة للشجرة المباركة.

وأكد ثقته بأن المشاركة والمنافسة ستكون أوسع وأكبر في الدورة الثامنة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وفي كافة فئاتها قياسا على ما حققته الجائزة من استقطاب لأهم الباحثين والخبراء والمزارعين على المستويين العربي والعالمي خلال دوراتها الماضية باعتبارها الجائزة الأولى المتخصصة على مستوى العالم متمنيا لجميع المرشحين تحقيق الفائدة والفوز وإضافة لبنة جديدة لهذا الصرح الشامخ وتحقيق نقلة نوعية ومميزة في قطاع نخيل التمر.

نقلة نوعية

بدوره قال الدكتور هلال حميد الكعبي رئيس اللجنة الإدارية والمالية بالجائزة إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر استطاعت منذ انطلاقتها في 2007 وعلى مدى سبع دورات استقطاب أهم الباحثين والخبراء والأكاديميين والمزارعين على مستوى العالم، وأصبحت الصرح الذي يؤمه جميع المهتمين بشجرة نخيل التمر من خلال دراسات وأبحاث وتجارب علمية مميزة حققت نقلة نوعية ورائدة لقطاع نخيل التمر على مستوى الإنتاج وجودته، والتصنيع والتسويق وأساليب الري ومعالجة الآفات، وكل ذلك بأساليب جديدة ومبتكرة كان لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الفضل في تحقيقها بعد أن أتاحت الفرصة أمام الجميع للمشاركة وتقديم خلاصة أبحاثهم ورصدت للمتميزين منهم جوائز ضخمة ومنبرا حرا للتنافس وتحقيق الفائدة.

نمو المشاركة

أشار الكعبي إلى نمو المشاركة في الجائزة عاما بعد آخر، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها الشجرة المباركة في دولة الإمارات والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة. ويحصل الفائزون على جوائز مالية في فئات الجائزة الخمس، حيث يحصل الأول في كل فئة على 300 الف درهم ودرع تذكارية وشهادة تقدير، و200 ألف درهم للثاني.