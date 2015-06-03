بحث تعزيز أساطيل المركبات الخضراء في دبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي عُقد أمس في مقره بحضور سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس.

كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من عبدالله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وعبدالله عبدالكريم مدير عام دائرة شؤون النفط، وسالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، ووليد سلمان نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إضافة إلى ممثلين عن هيئة دبي للتجهيزات.

تنمية مستدامة

وقال سعيد محمد الطاير إن المجلس اطلع على آخر مستجدات إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المنبثقة من إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتأهيل المنشآت، وكذلك تحسين أداء إدارة الغاز وتوزيعه في الإمارة تماشياً مع إستراتيجية دبي المتكاملة للغاز 2030، التي وضعت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تركز على التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والوفاء بتطلعات كافة المعنيين، حيث أطلق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وضمنها ثمانية برامج رئيسية تشمل مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء، وإعادة تأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، ورفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات والإنارة.

وقد تم وضع مؤشرات للأداء وستقوم كل جهة من الجهات المعنية بتزويد المجلس بالمعلومات عن حالة تأهيل المباني وفقاً لمعايير المباني الخضراء.

سيارات هجينة

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة يدرس بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مجالات التنسيق مع عدد من الهيئات الحكومية التي تمتلك أساطيل كبيرة من السيارات لشراء سيارات هجينة أو كهربائية خلال السنوات المقبلة، تنفيذاً لاستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، والتي تستهدف خفضها بنحو 16% بحلول 2021.

ومن جانبه قال أحمد بطي المحيربي إن الأعضاء اطلعوا على مشاريع تأهيل المباني القائمة لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، حيث قامت هيئة كهرباء مياه دبي بإستثمار 21 مليون درهم في إعادة تأهيل الإضاءة لتوفير نسبة 68% بما يعادل 14 غيغاوات ساعة في العام، وذلك للأعوام الثلاثة القادمة، واستثمار 16 مليون درهم في 7 مبان تابعة للهيئة لتوفير ما نسبته 31% سنوياً، بما يعادل 6 غيغاوات ساعة للأعوام الستة القادمة.

بعد ذلك استعرض أعضاء المجلس الاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس ومكتب إنارة الطرق التابع لدائرة مدينة لوس انجلوس الأميركية وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات في مجال كفاءة انارة الطرق وخيارات التمويل.

زيارة الدنمارك

اطلع المجتمعون على نتائج زيارة وفد المجلس برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب الرئيس الى مدينة كوبنهاغن الدنماركية، التي جاءت بناء على دعوة موجهة من مؤسسة الاقتصاد الأخضر بالحكومية الدنماركية لتعزيز سبل التعاون، وتبادل أفضل الخبرات حول المدن الذكية والخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية تماشياً مع مبادرة المدينة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي الى المدينة الأذكى في العالم وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها نموذجا يحتذى به عالميا في مجال الاقتصاد الأخضر.