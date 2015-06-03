وضع حجر أساس قرية الشيخة هند في سريلانكا

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عقد بناء قرية الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في منطقة فيريامادو في ولاية غرب مانداي في شمال جمهورية سريلانكا ووضعت حجر الأساس بالتعاون مع منظمة الإسكان وتنمية الموارد وهي منظمة خيرية معتمدة من قبِل السلطات السريلانكية والتي ستقوم بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع التنموي، وقد حضر مراسم توقيع العقد التي جرت في منطقة فيريامادو التي تبعد مسيرة 4 ساعات بالطريق البري من العاصمة السريلانكية كولمبو وفد من المؤسسة برئاسة نبيل عبدالرحيم قرقاش ..عضو مجلس أمناء المؤسسة وصالح زاهر صالح مدير المؤسسة وعلي حسن الشناصي، كما حضر حفل الافتتاح الوزير رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان السريلانكي والسفير عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة في سريلانكا، وقد قام وفد المؤسسة مع المسؤولين من المنظمة المنفذة والضيوف بعد توقيع عقد البناء بوضع حجر الأساس للقرية إيذاناً بالبدء في تنفيذ هذا المشروع المهم.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إنه تم إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على القرية تيمناً بمكارم سموها ودعمها للعمل الإنساني والخيري ودورها الريادي فيه الذي يمتد لسنوات طويلة من عطاء سموها وحبها لبذل المال من أجل خدمة الفقراء والمساكين من المجتمع وسد حاجاتهم، حيث شملت هذه المكارم بناء المساكن للمحتاجين وتوفير الأجهزة والوسائل التعليمية للطلاب والطالبات وتوفير برادات مياه الوضوء في المساجد خلال فصل الصيف الحار وتوزيع المواد الغذائية للأسر وإفطار الصائمين ومشاريع الأضاحي في الدول المختلفة وإيفاد حجاج بيت الله الحرام من داخل الدولة وخارجها إلى الأراضي المقدسة لسنوات متتالية. وحتى الآن وجرياً على عادة سموها في التيسير على المسلمين ببلوغ مبتغاهم في أداء هذه الفريضة وزيارة الديار المقدسة وتلمسها لاحتياجات الناس وتقديم المساعدة لهم.

مشاريع متنوعة

وأكد بوملحة أهمية المشاريع الخيرية المتنوعة التي تقوم بها المؤسسة والجمعيات الخيرية الإماراتية الأخرى في مختلف أنحاء العالم إيمانا منها بضرورة إيصال الدعم اللازم للمتضررين من الشعوب الصديقة والشقيقة الذين هم في أمس الحاجة لمن يقدم لهم يد العون والمساعدة، منوهاً بأن مشروع القرية يحتوي على بناء 50 منزلاً مع حفر بئر للمياه في كل منزل بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها مليوناً ومئتي ألف درهم لتستفيد منها 50 عائلة بمتوسط عدد أفرادها 7 أشخاص.

من جانبه أوضح نبيل عبدالرحيم قرقاش، عضو مجلس الأمناء ورئيس وفد المؤسسة أنه وقع الاختيار على بناء هذه البيوت في القرية المختارة بالتحديد لأنها من أكثر المناطق حاجة حيث يحتاجون إلى مثل هذه المساكن لإيوائهم من شر البرد والحر وجاء الاختيار بعد التشاور مع سفارة الدولة والحكومة السريلانكية حيث أفادوا بضرورة بناء البيوت لسكان هذه القرية.

حفل

وفي حفل توقيع عقد بناء القرية ووضع حجر الأساس الذي شرفه رشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان السريلانكي ألقى عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا كلمة في الحفل أبان أن هذا المشروع يعتبر هو المشروع الثاني من مشاريع المؤسسة التنموية في سريلانكا حيث قامت المؤسسة في العام 2012 ببناء قرية محمد بن راشد آل مكتوم في منطقة بالاموناي في ولاية كاتانكودي بالتعاون جمعية دار البر وتكونت من 45 بيتا مع بناء وحدات للمرافق العامة المهمة استفاد منها سكان هذه البيوت وسكان القرى المجاورة لها، مبيناً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من الدول الكبرى في مجال تقديم المساعدات الإنسانية التنموية لكثير من الدول ومثلاً يحتذى به على مستوى العالم في معنى الصداقة والأخوة الصادقة في أوقات الكوارث بين الدول.