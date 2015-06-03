تشييع شهداء جامع العنود.. اليوم

تعتزم اللجنة الخاصة بدفن الشهداء الأربعة الذين أحبطوا عملية انتحارية نفذها أحد الإرهابيين خارج فناء جامع حي العنود بمدينة الدمام تشييع الشهداء اليوم الأربعاء، مؤكدة ل"الرياض" أن التشييع سينطلق من مدينة سيهات، ثم يتم نقل الشهداء إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء الجديدة التي صدر ترخيصها كمقبرة رسميا من قبل.

وأبانت اللجنة بأن مسار التشييع التفصيلي تم رسمه، إذ سيتم تشييعهم في الساعة 4:00 عصرا انطلاقا من ساحة الوفاء بجوار مجلس سيهات الأهلي، وصولا إلى بوابة مقبرة سيهات، وبعد الوصول لتلك النقطة والانتهاء من مراسم التشييع سيتم تهيئة سيارات خاصة لنقل جثامين الشهداء إلى المقبرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "مقبرة الشهداء"، وتقع بجوار بلدة الجش في محافظة القطيف.

وقال الشيخ علي الناصر: "إن المقبرة تم ترخيصها ومنحنا الإذن بالدفن فيها، وسيتم افتتاحها اليوم"، مشيرا إلى أن الحدث تاريخي وكل ما يرتبط به تاريخي، وهو ما جعلنا نطلق على المقبرة اسم "مقبرة الشهداء".

وأضاف إن المقبرة خاصة بأبناء الطائفة الشيعية، وتأتي الموافقة بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف لمجلس العزاء، إذ استقبله كبار علماء الشيعة في المنطقة.

إلى ذلك، قامت الجهات المختصة بجهود كبيرة تمثلت في التقاط أشلاء الشهداء من موقع الانفجار الذي وصف بالشديد جداً، وهو ما أخر تشييع الجنازات، وبخاصة أن أحد الشهداء لم يبق له أثر، كما أن شهيدا آخر لم يبق منه إلا جانب من رأسه، وهو ما زاد من حجم الحزن على الشهداء الذين فدوا المصلين بأرواحهم.

وذكر مصلون ل"الرياض" التي تواجدت وقت الانفجار في موقع الحدث إلى أن كل إنسان وطني يدين الإرهاب، وأن ذلك سينعكس على حجم التشييع الضخم، متوقعين أن يزيد العدد عن 500 ألف مشيع عصر اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الأشلاء الخاصة بالشهداء تناثرت على بعد نحو 250 مترا من موقع الانفجار، إذ تم العثور على قطع في تلك المواقع، كما شكر المصلون في المسجد الجهات المختصة التي بذلت جهدا في سبيل تحصيل الأشلاء من المواقع عبر خطة أعدت خصيصا لهذه المسألة.