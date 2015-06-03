السفراء الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه حفظه الله بقصر السلام أمس، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: منير بن إبراهيم بنجابي المعين لدى جمهورية البيرو، وعبدالله بن مرزوق الزهراني المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وسليمان بن صالح الفريح المعين لدى جمهورية غينيا، وعبدالله بن حجاج المطيري المعين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وثامر بن سبهان السبهان المعين لدى جمهورية العراق، وفهد بن عبدالله الصفيان المعين لدى جمهورية نيجيريا الفدرالية، قائلين (بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف كل من السفراء، عيد بن محمد الثقفي المعين لدى سلطنة عمان، وخالد بن مساعد العنقري المعين لدى جمهورية النمسا، وأحمد بن يونس البراك المعين لدى اليابان، وهاني بن عبدالله مؤمنه المعين لدى البوسنة والهرسك، والسفراء الذين أدوا القسم، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.

ثم استمع السفراء إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، سائلاً الله سبحانه أن يعينهم على أداء مهامهم، ويوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم.

حضر أداء القسم معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

من جهة ثانية، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام أمس، أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله.

وخلال الاستقبال تليت آيات من الذكر الحكيم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن تركي، و صاحب خادم الحرمين مستقبلاً السفراء المعينين

السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن بدر بن فهد.