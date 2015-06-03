حظك اليوم الأربعاء 3-6-2015



>حظك اليوم برج الحمل يوم اأكربعاء 3/6/2015

مواليد يرج الحمل ليسوا استثناء من الصفات السلبية فلكل منا صفات سلبية لابد من تسليط الضوء عليها ، سواء رجالا أو نساءً فمواليد الحمل ليس لديهم لباقة فى التعامل مع الآخرين ، ففى استعجالهم لآداء بعض الأمور يميلون إلى القسوة أو عدم المبالاة ، وعندما يكون الأمر حساسا يعتبرهم البعض سليطى اللسان فى بعض المواقف .

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

>احذر فى تعاملك فى محيط العمل فقد تؤدى الطريقة التى تتعامل بها لخسارة وظيفتك ، أما على المستوى العاطفى فهى غير موفقة دائمة لذلك لابد لوقفة مع النفس حتى تغير طريقة تعاملك وتقدر مدى احتياجك لمن يقف بجانبك.

1- حظك اليوم برج الثور يوم اأ ربعاء 3/6/2015

يتميز مواليد برج " الثور " بالحذر والحرص فى كل شىء يفعلونه وهم ليسوا من النوعية التى تغامر وتجازف بلا داعى فقبل اتخاذ موقف معين يفكرون تفكيرا عميقا ويحسبون السلبيات والإيجابيات التى تنتج عنه.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

> حافظ على نجاحك فى العمل ولكن دون ترك باقى أمور حياتك تمشى وهذا يندرج على حياتك العاطفية أيضا .

2- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 3/6/2015

كثيرا ما يستسلم مواليد برج "الجوزاء" للتخيلات ويعتبرون التركيز والجدية فى شىء واحد أمرا مملا، ويصعب عليه التركيز على شىء واحد لمدة طويلة، وبعضهم لا يعتمد عليه بالمرة مهما كانت وعودهم وهذه من أهم الصفات السلبية لمواليد هذا البرج .

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

>حاول أن تعيش على أرض الواقع ، وركز فى الأمور المهمة التى يتكلبها منك العمل حتى تستطيع الترقى ، علاقاتك العاطفية غير ناجحة فأنت هوائى متقلب دائما .

حظك اليوم برج السرطان يوم اأاربعاء 3-6/2015

يتصف مواليد برج السرطان بالإخلاص والصدق والروابط الأسرية تعنى لهم الكثير وهم يتمتعون بالحب سواء كانوا أباء أو أمهات أو أصهار ويولون احتراما كبيرا للتقاليد ويتميزون بالحساسية تجاه الآخرين .

>توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> أنت مشهور لعلاقاتك الطيبة مع الآخرين فاستثمر هذه العلاقات وحاول أن تساعد أسرتك وعائلاتك بشكل مختلف، علاقاتك العاطفية مستقرة وغالبا ما ينشرح قلب شريكك لوجودك بجانبه .

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم اأسربعاء 3-6-2015

سلبيات برج الأسد تتمثل فى أنهم لا يعترفون بالخطأ مطلقا، وفى بعض الأحيان يمكن أن يتصفوا بالغطرسة ويظنون أنه ليس هناك من يستحق موقع القيادة ، لكنهم قادرون على إتقان ما يفعلونه وآرائهم عن أنفسهم غالبا ما تكون مبالغة بطريقة كبيرة .

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

> علاقاتك مع الآخرين متوترة جدا لعدم اعترافك بالخطأ دائما ، ولا تستقيم لك علاقة عاطفة نتيجة لذلك .

6- حظك اليوم برج العذراء يوم اأدربعاء 3/6-2015

دائما ما نجد مواليد برج " العذراء " ينتقدون الآخرين بشدة فهم يظنون أنهم الوحيدون الذين يمكنهم أن يقوموا بعمل الأشياء بالصورة التى ينبغى أن تتم بها، وكل مل يفعله الآخرون مهما كان يعتبر فى نظرهم قليلا ويمكن أحيانا أن يكونوا مزعجين فى تدقيقهم فى أشياء أو تفاصيل تافهة .

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>لا تترك غرورك يدمر علاقاتك فى العمل حاول أن تتغلب عليه لتكسب ود وحب المحيطين بك ، كما أن الغرور فى الحب يهدم العلاقة ويجعلها غير متكافئة

7- حظك اليوم برج الميزان يوم اأاربعاء 3- 6- 2015

مولود برج الميزان رشيق وأنيق ، ملامحه منتظمة العينان حنونتان ضاحكتان ، الجبهة عالية والأنف مستقيم رفيع وليس بطول دلالة على ضعف الإرادة، الفم مرسوم الحدود والوجه بيضاوى صافى .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>دائما ما تجلب لك هيئتك العامة المشكلات وخصوصا على مستوى العلاقات العاطفية فحاول ألا تعتمد على الشكل فقط ، وبالرغم من الوسامة فإنك لا تستطيع إنجاز أعمالك بهمة ونشاط وتواجه المشاكل فى نفس الوقت.

8- حظك اليوم برج العقرب يوم اأاربعاء 3-6/2015

مولود برج " العقرب " لا نستطيع الهروب من نظرته ، إنها نظرة الأفعى التى تسحر العنكبوت عيناه تريان كل شىء ، تفرضان نفسهما وتستعملان نفوذهما ، تلمع عينياه بإضاءة جميلة وناعمة عندما يريد أن يوقع أحدا فى شباكه ويبتسم بفرح فى السر عندما يكون قد نفذ ما يريد أو نفذ مكيدة أو مقلبا بطريقة خاصة .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يلقبك الجميع بالدنجوان ولكن هذا يخفى شخصية معقدة يمكن أن تفعل أى شىء فى المحيطين بها سواء فى العمل أو العلاقة العاطفية غير آسفة على ما فعلت ، طريقتك لن تنفع فقد تقع فى شرور الأعمال.

9- حظك اليوم برج القوس يوم اأوربعاء 3 /6/2015

لمواليد القوس صفات خارجية تتمثل فى الطول والوسامة والاكتاف العريضة وهو ليس من الرجال الذى يستطيع أحد أن يحبسهم فى سترة ضيقة ومن أهم صفاته أنه ودود اجتماعى ن انبساطى ، وكريم .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

>طريقك لقلوب الناس مفتوح ، وأنت شخص ناجح .

10- حظك اليوم برج الجدى يوم اأ ربعاء 3/6- 2015

كثيرا ما نرى مواليد برج " الجدى " لا يحبون الفخفخة ولا الثياب المزركشة ولا التسليات ، النزهات لا تعنى له شيئا فهو يفضل البقاء فى المنزل ، ومعالجة موضوعات أكثر جدية مما يفعله الناس .

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>بساطتك تضفى عليك مزيدا من الرقة ، ومساعدتك للناس تزيد قدرك أنت محظوظ فى كل المجالات بين زملائك فى العمل ومع شريكك

11- حظك اليوم برج الدلو يوم اأفربعاء 3/6/2015

لبرج " الدلو " صفات سلبية منها غرابة الأطوار وانشغالهم بأفكارهم الخاصة يلهيهم عن أشياء كثيرة فى الحياة ، للدرجة أنهم يفقدون صلتهم بواقع الوجود ونادرا ما يعترفون بأخطائهم حتى إذا كانت واضحة تماما، وبعضهم متعصبون لآرائهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>تقع فى مشكلات كثيرة نتيجة التشبث بالرأى ، والمتعاملون معك يحتارون فى شخصية المتقلبة ، حاول أن تغير نظرتهم لك فأنت بطريقة التعامل هذه غير محبوب بالمرة .

12- حظك اليوم برج الحوت يوم األربعاء 3/6/ 2015

أبرز ما فى صفات برج الحوت الخارجية هى قدماه ويداه الصغيرتان، وعيناه المائيتان المليئتان بالاتساع ، جلده ناعم حريرى وشعره مموج وقامته أقرب إلى القصر منها إلى الطول ، مشيته توحى بالانزلاق والسباحة نظراته حالمة لكنها ليست نظرة الطفولة البريئة ، نظرة تخترق وتصل إلى ما هو أبعد .

>توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

عن صفات برجك تقول إنك رقيق وحالم ورومانسى ، ولكنك مراوغ فى بعض الأحيان خصوصا فى علاقاتك العاطفية .